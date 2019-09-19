«توجيه مروري» لسكان عرعر قبل احتفالات اليوم الوطني

أعلنت إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية، الخطة المرورية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، التي تهدف لدعم نجاح الحركة الانسيابية في مواقع الفعاليات بمدينة عرعر.

ودعا المرور، بحسب وكالة الأنباء السعودية، قائدي المركبات الراغبين بحضور فعاليات اليوم الوطني لسكان الأحياء شمال وغرب المدينة أن بإمكانهم الوصول لموقع الاحتفالات من خلال طريق الملك فيصل وطريق الأمير سلطان بن عبد العزيز والاتجاه للمواقف الشمالية جنوب طريق الأمير أحمد بن عبد العزيز، ولسكان الأحياء شرق وجنوب المدينة بإمكانهم الوصول لموقع الاحتفالات من خلال طريق الملك سلمان باتجاه المواقف الجنوبية بالقرب من دوار التابلاين.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، الذي وافق صدور المرسوم الملكي للملك عبدالعزيز برقم 2716، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى المملكة العربية السعودية.