الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في «مهرب حشيش» بجدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس، حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، هرّب كمية من الحشيش.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تم القبض على المدعو «مثل خان نسيم شاه» باكستاني الجنسية، عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وأضافت الداخلية، أنه تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في الجاني «مثل خان نسيم شاه» باكستاني الجنسية، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.