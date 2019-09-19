قائد القيادة المركزية الأمريكية: السعودية صاحبة دور رائد في الملفات الأمنية الإقليمية

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال ماكينزي، اليوم الخميس، أن السعودية تلعب دورًا رائدًا في المسائل الأمنية الإقليمية، مرحبًا بالتزامها بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة.

وقال ماكينزي في بيان له نشرته سفارة الولايات المتحدة بالرياض عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل «تويتر»: «أثمّن قرار جلالة الملك سلمان آل سعود بالانضمام إلى بمجموعة ألأمن البحري الدولي، وفي القيام بدور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتخفيف التوترات الإقليمية».

وتابع قائد القيادة المركزية الأمريكية قائلًا: «نحن نقدر الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في المسائل الأمنية الإقليمية، ونرحب بالتزامها بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة، والذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي».

وأضاف: «تمثل التهديدات التي تواجه حرية الملاحة مشكلة دولية تتطلب حلًّا دوليًّا، ويسعدنا أن المملكة العربية السعودية ستنضم إلى أستراليا ومملكة البحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة كجزء من هذا الحل».

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وكان مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، أعلن أمس الأربعاء، أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

يهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن، لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزّز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

من جانبها، أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، الانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات البحرية، وقال مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سالم الزعابي، إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (وام).