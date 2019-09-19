«الداخلية» تقتص من قاتل «منتظر الحماد».. أطلق النار على الضحية وأحرقه بالبنزين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، ارتكب جريمة قتل بإطلاق النار على المجني عليه وإحراق جثته.

وقالت الوزارة في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية: إنَّ علي بن ناجي بن أحمد العبد رب الرضا (سعودي الجنسية) أقدم على قتل منتظر بن سعد بن سلمان الحماد (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه وإصابته في رأسه وأقفل عليه باب غرفته عدة أيام للتأكُّد من وفاته وعند تباطؤ وفاته قام بسكب البنزين في الغرفة وإشعال النار فيها، ما أدى لوفاته.

وتمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه.

وأضاف البيان: «لبشاعة جرمه، تم الحُكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور».

وأكّدت الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دمائهم، محذِّرةً كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.