«ميناء ينبع» يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا ويشحن 17 ألف طن في يوم واحد

حقق ميناء ينبع التجاري رقماً قياسياً جديداً بمعدل شحن 17 ألف طن خلال يوم واحد، وذلك من خلال مناولة تصدير «كلنكر سائب»، وهو انعكاس لجهود الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع جودة قدراتها التشغيلية واللوجستية بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية.
وجاء هذا النجاح بعد تدشين مجموعة من المشروعات التطويرية بميناء ينبع، اشتملت على بناء أرصفة جديدة بأطوال وأعماق تواكب الزيادة في أحجام السفن الحديثة؛ حيث يستطيع الميناء الآن استقبال سفن من نوع «بانامكس»، بحمولات تصل إلى 65000 طن وغاطس أكثر من 13 متراً.
وكان ميناء ينبع التجاري، أنهى العديد من المشاريع التطويرية خلال الفترة الماضية، التي ساهمت في الرفع من القدرة التشغيلية للميناء عبر استقباله الجيل الجديد من السفن ذات الحمولات الكبيرة.
واتخذت الهيئة العامة للموانئ مؤخراً، عدداً من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع جودة قدراتها التشغيلية واللوجستية بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية.
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