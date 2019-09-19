السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يتفقد مشروع الحفر النفقي لنقل مياه الصرف بمدينة بريدة



بريدة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , مشروع الحفر النفقي لنقل مياه الصرف الصحي بمدينة بريدة , وذلك بحضور مدير عام إدارة خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي ومدير عام تنفيذ المشروعات بإدارة خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالرحمن الربيش وعدد من منسوبي قطاع المياه بالمنطقة.

واستمع سموه لشرح مفصل من قبل المهندس الفريحي على تفاصيل المشروع والمقام بطول 22 كلم وبتكلفة إجمالية قدرها 492,275,430 ريالا , مبيناً لسموه أن المشروع يتكون من ثلاثة أنواع من الخطوط والمشتملة على خط بطول 12 كلم وقطر 2400 ملم , وخط بطول 10 كلم وقطر 2400 ملم الذي سيتم تنفيذهما بطريقة الدفع النفقي , وخط بطول 500 م طولي وقطر 2000 ملم بطريقة الحفر المكشوف , مشيراً أن الهدف من المشروع هو نقل تدفقات المياه إلى محطة المعالجة على ضفاف وادي الرمة.

إثر ذلك اطلع سمو الأمير فيصل بن مشعل على عدد من اللوحات التعريفية التي توضح مسار وبيانات المشروع , وطرق تنفيذ الحفر النفقي , كما شاهد عمل ماكينة الحفر النفقي وهي تثقب جدار بئر الاستقبال.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم , أن ما يقدم من قبل هذه الدولة ـ أيدها الله ـ يعكس اهتماماً بالغاً لخدمة أبناء هذا الوطن المبارك وفي كافة المجالات , مشيراً إلى أن هذه المشاريع التي نراها يوماً بعد يوم تعدّ منجزاً عظيماً تنموياً لهذه البلاد المباركة , وأن هذا المشروع والمقام بتكلفة تقارب النصف مليار ريال يدل دلالة واضحة أن الدولة تبذل الميزانيات الكبيرة لتنمية المناطق , مؤكداً أن منطقة القصيم هي إحدى تلك المناطق التي تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مقدماً شكره لمدير عام إدارة خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي وكافة زملائه ومقاولي الحفر على جهودهم لإنجاز مثل هذه المشاريع النوعية .

// انتهى //

14:38ت م

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