اليوم الوطني / انطلاق فعاليات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية غداً



الجبيل الصناعية 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

تنطلق بمدينة الجبيل الصناعية غداً , أولى فعاليات وبرامج اليوم الوطني الــ (89) "همة حتى القمة" وذلك بالتعاون مع لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل، حيث تحتضن قاعة المؤتمرات بالفناتير مسرحية ( الخزنة) وهي مسرحية كوميدية هادفة .

وتستكمل الفعاليات بعد غد بمركز الملك عبدالله الحضاري منها الكرنفال الوطني ويحتوي على المعرض الوطني "89 حدث تاريخي حول المملكة" وركن شخصيات من تاريخ الوطن، وركن الجنود البواسل، وزاوية فن (المجسمات الرملية )، والمشاريع الشبابية والمطاعم المتنقلة، وألعاب ومسابقات ترفيهية، وركن تصوير ضوئي، ومرسم جسفت للأطفال والكبار، والفلكلور الشعبي، بالإضافة إلى الأركان التفاعلية للأطفال بمجمع غاليريا مول.

وتتواصل الفعاليات بعروض الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد على شاطئ الفناتير الجنوبي وتشتمل على معرض مصاحب يتضمن أجهزة سيميولتر، وعروض تجارب سيارات لاسلكية للشباب والسيدات، والعديد من المسابقات والجوائز.

// انتهى//

14:31ت م

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