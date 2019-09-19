

الدمام 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

وقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم مذكرة تفاهم مع إحدى الجهات الوطنية ، لتنفيذ التصميم الفائز في الدورة الأولى من مسابقة "مجسم وطن" في دوار العزيزية في الخبر ، والذي سيتم إنشاؤه بتعاون وتمويل من إحدى الشركات الوطنية كجزء من مشاريع المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الشركة.

ونوه المهندس الجبير بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مثل هذه المشاريع التي تعد ثمرة من ثمار برامج المسؤولية المجتمعية وأحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي، مؤكدا دعم الأمانة لمثل هذه البرامج والمشاريع النوعية وعن استعدادها لتقديم الدعم اللازم بما يعود بالنفع على تطوير وتحسين مرافق المنطقة وميادينها.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي أن ترشيح دوار العزيزية لتنفيذ المشروع جاء نظراً لما تتمتع به المنطقة من فرص واعدة ونهضة عمرانية مميزة، مشيراً إلى وجود امتداد عمراني يستحق أن يحظى بأماكن عامة جميلة ومميزة، لافتا الى أن تنفيذ مثل هذا المشروع الهندسي في منطقة العزيزية يتماشى مع الاهتمام الذي توليه أمانة الشرقية للمشاريع التي من شأنها تطوير المنطقة.

// انتهى //

14:29ت م

0134





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ التصميم الفائز في مسابقة "مجسم وطن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.