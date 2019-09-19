السعودية اليوم / رئيس وزراء جمهورية باكستان يصل جدة



جدة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ، عمران خان إلى جدة اليوم.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق ، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي ، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر ، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر .

// انتهى //

14:23ت م

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