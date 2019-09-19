اليوم الوطني / أمانة تبوك تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني



تبوك 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

أنهت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها استعداداتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 89, وذلك بتجهيز الشوارع والميادين وتركيب اللوحات والأعلام للتهنئة باليوم الوطني، واستكمال تهيئة الحدائق العامة والميادين ومشاركة المواطنين فرحتهم بهذه المناسبة.

وتوشحت شوارع مدينة تبوك بالعديد من الأعلام الخفاقة, بالإضافة إلى تركيب أكثر من ألف كشاف بإنارة خضراء في الميادين وأسفل الجسور وتركيب شاشات تحمل موادًا إعلامية خاصة بالمناسبة ومجسمات ثلاثية الابعاد، كما جرى تزيين مبنى الأمانة ومباني البلديات والإدارات الخارجية التابعة لها بالإضاءة الخضراء والأعلام واللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني.

وتأتي هذه الاستعدادات التي أنهتها الأمانة من أجل إظهار هذا اليوم بالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور وازدهار شمل المجالات والنواحي كافة ونموها المستمر من عام إلى آخر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

14:19ت م

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