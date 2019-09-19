اليوم الوطني / إدارة التدريب التقني والمهني بالباحة تحتفل باليوم الوطني بـ 16 فعالية



الباحة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

تنفذ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة نحو 16 فعالية ومبادرة للاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة ، وذلك في عدد من المواقع المختلفة في مدينة الباحة ومحافظاتها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني ، أن تلك الفعاليات التي ستفذ بهذه المناسبة السعيدة تتضمن إقامة احتفال بمقر الإدارة ، ونشر مشاركات المدربين الوطنية من خلال الحائط الإلكتروني PADLEF ، والقيام بالصيانة التطوعية للفقراء والمحتاجين ، وتوزيع الهدايا والورود على المواطنين والمقيمين في الشوارع والميادين العامة.

وبين أن الفعاليات تتضمن أيضاً تنفيذ خمس زيارات ميدانية تشمل المرضى المنومين في مستشفيات الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي ، ومستشفى المندق العام ومستشفى المخواة العام ، وزيارة جمعية الأطفال المعوقين وجمعية رعاية الأيتام ، إلى جانب عمل لوحات بالشوارع والميادين ومداخل المنشآت التدريبية وتوزيع منشورات إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي ، ومشاركة إمارة المنطقة في حفل اليوم الوطني.

وأضاف القرني أنه سيتم كذلك عقد ورشة عمل عن التطوير وأركان الماضي إلى الحاضر ، وتنفيذ مسيرة للمتدربين والمدربين وإقامة ندوات توعوية بأهمية اللحمة الوطنية لبناء الوطن ، إضافة إلى تزيين المباني بالإضاءة والأعلام.

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14:18ت م

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