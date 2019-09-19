اليوم الوطني/ "تعليم القصيم" يطلق المنصة والهوية الإلكترونية للاحتفاء بالوطن



بريدة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

أطلق المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم صالح بن عبد الرحمن الجاسر اليوم ، منصة المشاعر الوطنية، والهوية الإلكترونية الجديدة، للمنصات الرقمية والتفاعلية لمواقع وحسابات الإدارة الرسمية, تكريسًا وتعبيرًا عن معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وإبرازًا لمظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ89.

واشتملت الهوية الإلكترونية الجديدة، التي عملت إدارة الإعلام والاتصال على تطويرها، تضمين شعار "همة حتى القمة" على الحسابات الرسمية للإدارة كافة، مع تحديث الموضوعات والخدمات المقدمة، بما يتوافق ومناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم في الموضوعات والبرامج المقدمة.

وبين مدير إدارة الإعلام والاتصال، في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم سلطان بن إبراهيم المهوس، أن المدير العام دعا خلال تدشينه لمنصة المشاعر الوطنية، إلى مشاركة جميع منتسبي التعليم، وكافة أبناء الوطن العزيز؛ لإتاحة الفرصة للتعبير عن مشاعر الفخر والانتماء بمناسبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة، باعتبارها نافذة للتعبير عن الفخر والعزة والحب لهذا الوطن الغالي في يومه الوطني التاريخي.

وأضاف المهوس، أن الإدارة العامة لتعليم القصيم، وتنفيذًا لتوجيهات المدير العام، أكملت استعداداتها، وأتمت برامجها التي سيتم تنفيذها في المدارس للقطاعين، مع التأكيد على خلق الفرصة بشكل كامل لتمكين الطلاب والطالبات من إبراز مواهبهم وقدراتهم؛ في التعبير عن صدق ولائهم وانتمائهم للقيادة والوطن.

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14:16ت م

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