

عرعر 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

أتاحت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية الفرصة للمواطنات للاستفادة من خدمات الأحوال المدنية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك ضمن حملة "هويتي انتمائي" الموجهة للمرأة، الهادفة إلى توعية المواطنات بأهمية بطاقة الهوية الوطنية، والتي أطلقتها الأحوال المدنية مؤخراً في مناطق المملكة كافة.

وتقوم مكاتب الأحوال المدنية النسائية في مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف باستقبال المواطنات الراغبات باستخراج الهوية الوطنية وبدون موعد مسبق خلال يوم السبت من عطلة نهاية الأسبوع.

وتبدأ المكاتب النسائية استقبال المواطنات من يوم السبت 22 / 1 / 1441هـ حتى نهاية دوام يوم السبت 6 / 2 / 1441هـ من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة الثامنة مساءً.

وتأتي هذه الخطوة حرصًا من الأحوال المدنية على إتاحة الفرصة للمواطنات لاستخراج الهوية الوطنية خلال الأوقات المناسبة لهن، وتفعيلاً لدورها الجوهري في خدمة المواطنين، وتعريفهم بالخدمات المقدمة إليهم.

// انتهى //

14:11ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأحوال المدنية بالحدود الشمالية تقدم خدماتها للمواطنات السبت القادم ضمن حملة "هويتي انتمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.