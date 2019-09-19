 اليوم الوطني / في يوم الوطن .. عسير تتباهى بمسيرة التعليم الجامعي / إضافة أولى

أبها 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسشكلت الوحدة الوطنية للمملكة العربية السعودية التي تحققت على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه- نقطة تحول للإنسان والمكان على كل شبر من ثرى الوطن الممتد بالتنمية في كل اتجاهاته، وكان المنهج القويم الذي اتخذه -رحمه الله- المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محققاً للاستقرار ، وعاملاً فاعلاً في مسيرة التنموية .ومع هذه الوحدة المباركة تعايشت منطقة عسير - كبقية مناطق المملكة - لتنعم بمسيرة التنمية والنهضة في قطاعاتها كافة.وتستعرض " واس " بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة مسيرة التعليم العالي بمنطقة عسير ،إذ بدأ في عام 1396 هـ ، حين صدرت الموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية في مدينة أبها، واستمر الفرعان في تقديم رسالتهما العلمية، حيث عُني فرع جامعة الملك سعود بحكم التخصصات المتوفرة فيه بالطب والتربية، فيما اهتم فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعلوم الشرعية والإنسانية، وقد أسهم الفرعان في سد احتياج المنطقة من المؤهلين.- جامعة الملك خالدوفي عام 1419هـ كان لمنطقة عسير موعد مع تحول جديد في مجال التعليم الجامعي، حيث أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله - حينما كان وليًا للعهد إنشاء جامعة الملك خالد، وصدر بذلك أمر في الحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام 1419هــ ليتم دمج فرعي جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ومن ذلك العهد وجامعة الملك خالد تسير بخطى حثيثة نحو العمل الأكاديمي المتميز، فأنشئت العديد من الكليات في مختلف التخصصات التي يحتاجها المجتمع والتنمية على امتداد السنوات الماضية، وخطت الجامعة في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع خطوات كبيرة أهّلتها لأن تكون الجامعة المحورية في جنوب المملكة، ومكنتها من أن تسجل حضورا علميًّا جيدًا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.وفي الثاني من شهر جمادى الآخرة من عام 1435 هـ صدرت الموافقة بتحويل فرع جامعة الملك خالد في محافظة بيشة والمحافظات المجاورة لها إلى جامعة مستقلة، تسمى (جامعة بيشة)، وتضم هذه الجامعة الكليات في محافظات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.60 ألف طالب وطالبة بجامعة الملك خالدوأوضح معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي في حديثه لـ (واس) أن جامعة الملك خالد تضم نحو 60 ألف طالب وطالبة، ونحو سبعة آلاف من أعضاء وعضوات هيئة التدريس والموظفين والموظفات، وسبع وكالات منها: وكالة الجامعة، ووكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، ووكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ووكالة الجامعة للتطوير والجودة، ووكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، ووكالة الجامعة للمشاريع، ووكالة الجامعة لشؤون الطالبات، فيما تضم 29 كلية، و 9 عمادات مساندة، ومعهدا للبحوث والدراسات الاستشارية، والعديد من الإدارات والمراكز والوحدات والكراسي والجهات العلمية والإدارية، وتقدم الجامعة الآن أكثر من 140 برنامجا أكاديميا في مختلف التخصصات والدرجات العلمية.الاعتماد المؤسسيوأشار السلمي إلى أن الجامعة حصلت على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7 سنوات من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في عام 2017م ، كما تم اعتماد العديد من البرامج في الجامعة من المركز نفسه وعدد من جهات التقويم والاعتماد العالمية، حيث تم اعتماد برامج كليات الطب والهندسة وعلوم الحاسب الآلي ، فيما قامت الجامعة بتطوير خطتها الإستراتيجية وفق الخطة الوطنية الطموحة رؤية المملكة 2030 ، وعملت على الإسهام في تنفيذها عبر برامج متعددة منها إنشاء مكتب تحقيق الرؤية يعمل على دعم برامجها.وأفاد الدكتور السلمي أن ارتفاع الإنتاج العلمي المصنف أدى إلى استحداث مراكز ووحدات بحثية تتسق مع أحدث الاهتمامات البحثية والعلمية، وتلبي الاحتياج الوطني منها مراكز بحوث ووحدات الطاقة والموارد المائية والمواد المتقدمة والأمن السيبراني ومركز الذكاء الاصطناعي وغيرها.// يتبع //14:11ت م0116

اليوم الوطني / في يوم الوطن .. عسير تتباهى بمسيرة التعليم الجامعي / إضافة أولى

شراكات مجتمعية واتفاقات دولية :

وأشار مدير جامعة الملك خالد إلى أن الجامعة أولت الشراكات المجتمعية والمؤتمرات والندوات الدولية والملتقيات وورش العمل في مختلف المجالات اهتماما كبيرا، فخصصت برنامجاً تثقيفياً يقام سنويا في إحدى محافظات منطقة عسير يستمر أكثر من شهر ليستفيد من خدماته عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين، منوهاً بدور الجامعة في مجالات التعاون الدولي حيث عقدت الجامعة أكثر من 25 اتفاقية تعاون مع أرقى المؤسسات العلمية العالمية، كما برز تميز الجامعة في التعليم الإلكتروني، واهتمت بالطلاب الدوليين فأنشأت الإدارة العامة لطلاب المنح ووحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ويدرس بالجامعة نحو 1200 طالب دولي من نحو 52 جنسية عالمية، وتستهدف الجامعة رفع هذا العدد واستقطاب الطلاب الدوليين وتأهيلهم.

إعادة هيكلة وفق التنمية :

وأوضح مدير جامعة الملك خالد أن الجامعة عملت على إعادة هيكلة كلياتها وتخصصاتها وفق ما تتطلبه التنمية الوطنية ورؤية المملكة العربية السعودية، مؤكدا الحرص على تقديم تخصصات ومتطلبات علمية ومهارية داخل البرامج الأكاديمية لتلبي حاجة الطالب وتؤهله لسوق العمل وتجعله قادرا على امتلاك مهارات المستقبل، مشيراً إلى أن الجامعة عملت على توطيد علاقتها بالمجتمع فأصبحت جزءا منه، مستشهدا بإسهامها في العديد من المبادرات والبرامج والفعاليات والأنشطة على مستوى منطقة عسير، ودورها في الإسهام في عدد من البرامج المجتمعية والتطويرية على مستوى المملكة، مبيناً أن الجامعة انتهت منذ وقت قريب من إحدى هذه المبادرات الوطنية حيث أسهمت مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وعدد من الجهات في تأهيل عدد كبير من أبناء هذا الوطن عبر المخيم الإلكتروني، وتمكينهم من سوق العمل من خلال العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية عبر تسعة مسارات تدريبية على منصة "droob " ، حيث بلغ عدد المسجلين فيها نحو 75 ألف مسجل، فضلا عن العديد من الشراكات في مشاريع وطنية مؤهلة ومؤثرة.

وأضاف أن مخرجات التعلم محور رئيس وركيزة مهمة توليها الجامعة جل اهتمامها ، مشيراً إلى العديد من الخطوات والآليات المهمة التي عملت عليها الجامعة وما يقدمه مركز القياس والتقويم بها في هذا الاتجاه، مؤكدا أن الجامعة اهتمت بإكساب طلابها المهارات الضرورية والمهمة، وحرصت على تنويع تجاربهم حيث تعمل في فصل الصيف على برنامج التدريب الدولي للطلاب والطالبات في أمريكا وبريطانيا وعدد من الدول والمؤسسات الأكاديمية المهمة، وهو البرنامج الذي حظي بإشادة معالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ويحظى بتمويل من صندوق التعليم العالي الجامعي، واستفادت منه حتى الآن 9 كليات.

وأكد السلمي أنه بفضل الدعم غير المحدود، وبفضل ما تحظى به الجامعة، استطاعت فتح نحو 85 برنامج دراسات عليا في درجات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، مركّزة على ما يتواءم مع احتياج المنطقة والمملكة ورؤية المملكة 2030 ، وأضاف أن الجامعة استطاعت من خلال العديد من الدراسات العلمية الصادرة عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية وعدد من مراكز البحوث والوحدات البحثية ورسائل طلاب الدراسات العليا إلقاء الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الوطنية سواء على مستوى منطقة عسير أو على مستوى المملكة، وبلغ مجمل البحوث في عام 2019م ما مجموعه 4917 بحثًا (2375 مصنفًا، 2542 غير مصنف) وارتفعت الاستشهادات العلمية لتبلغ 85357 استشهادًا علميًّا خلال 2019م.

واختتم السلمي حديثه بالتنويه بما حظيت به الجامعة من دعم واهتمام كبيرين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وسمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

// يتبع //

14:11ت م

0117

اليوم الوطني / في يوم الوطن .. عسير تتباهى بمسيرة التعليم الجامعي / إضافة ثانية واخيرة

مدينة جامعية على قمم الجبال الشاهقة :

ولم تقف تنمية الإنسان عند هذا الحد في منطقة عسير، فها هي جامعة الملك خالد تروّض جبال المنطقة الشاهقة جنوباً لتفترشها مدينة جامعية قادمة بجميع إمكاناتها ،حيث تعد المدينة الجامعية بالفرعاء شاهداً على الاهتمام بالبيئة الجامعية، حيث تقع على مساحة ثمانية ملايين متر مربع، وتتكون من المنطقة الإدارية والشرفية وتضم مبنى إدارة الجامعة، وقاعة الاحتفالات والمؤتمرات، ومتحف الجامعة، وعددا من المرافق الأخرى، والمنطقة الأكاديمية ومباني الكليات الإنسانية والعلمية، ومبنى الفصول والمعامل المشتركة، والخدمات التجارية، ومركز اللغة الإنجليزية، والمكتبة المركزية، والعمادات المساندة، والمنشآت الثقافية والترفيهية، كما تضم المدينة الجامعية أيضا المجمع الطبي ويشمل الكليات الطبية والفصول والقاعات المشتركة، ومطعما وصالة الاحتفالات والمكتبة المركزية الطبية، وتضم المدينة المستشفى الجامعي بسعة 800 سرير، شاملا جميع التخصصات الطبية، والمنطقة الرياضية المركزية، وتحتوي على الأستاد الرياضي بسعة 21 ألف متفرج، إضافة إلى منطقة الخدمات المساندة والمطابع، والإسكان والمراكز البحثية والتعليمية والعديد من المنشآت الأكاديمية والإدارية المعدة على أحدث طراز.

- جامعة بيشة

وفي المقابل قال معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي في حديثه لـ"واس" إن جامعة بيشة تمثل إحدى المنارات العلمية الأكاديمية الوطنية، التي تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- منذ التوحيد المبارك على نشر العلم والمعرفة في جميع أرجاء الوطن وخدمة أبنائه، وذلك امتداد للدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسات الأكاديمية للقيام بدورها على أكمل وجه تحقيقاً لأهداف ومضامين رؤية المملكة 2030، مما مكنها - على الرغم من حداثة إنشائها - من تحقيق قفزات على المستوى الأكاديمي والعلمي والعمل الإداري.

15 كلية تحتضن 17 ألف طالب وطالبة :

وأوضح نقادي بأن نشأة جامعة بيشة تعود إلى عام 1435هـ عندما صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء الجامعة لتضم 15 كلية علمية في محافظات: بيشة، وبلقرن، والنماص، وتثليث، في أكثر من 40 تخصصاً علمياً لمرحلة البكالوريوس، و3 تخصصات في مرحلة الدبلوم، إضافة إلى 33 برنامجاً معتمداً في الدراسات العليا في تخصصات مختلفة، كما تضم الجامعة 9 عمادات مساندة، في حين بلغ عدد طلابها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة، يقوم على تدريسهم أكثر من 1200 عضو هيئة تدريس من مختلف التخصصات العلمية.

المدينة الجامعية :

وأشار نقادي إلى أن الجامعة تواصل التنسيق مع الجهات العليا بوزارتي التعليم والمالية لاعتماد التصاميم الفنية والهندسية والمالية لإنشاء مشروع المدينة الجامعية الواقعة على طريق خميس مشيط، ويشتمل المشروع الجديد على إنشاء مبانٍ متطورة وتوفير تجهيزات علمية متقدمة، وتحسين البنى التحتية، في إطار تحقيق رؤية الجامعة لأن تكون في المستقبل القريب منظومة معرفية إبداعية منتجة تهدف لبناء مجتمع تنافسي من خلال بيئة تعليمية متطورة تحرص على رفع كفاءة الموارد المادية والبشرية والتقنية، وتطوير العمل المؤسسي الجاذب والمحفز.

إستراتيجية 2022 :

وأبان الدكتور نقادي أن الجامعة تركز من خلال إستراتيجية 2017-2022 على سبعة أهداف رئيسية تتضمن: تنويع مصادر الدخل وتنميتها، ورفع كفاءة الموارد المادية والبشرية والتقنية، وتطوير العمل المؤسسي الجاذب والمحفز، وتصميم برامج تعليمية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل، وبناء منظومة بحثية علمية متطورة، وتعزيز القيم والانتماء والفكر المعتدل لدى الطلبة، وتقديم مبادرات مجتمعية فاعلة تعزز دور الجامعة ومكانتها ، فيما أوضح أن جامعة بيشة تبنّت تنفيذ 43 مبادرة ضمن برامج الخطة الإستراتيجية .

وعلى صعيد برامج الدراسات العليا والبحث العلمي أفاد نقادي في ختام حديثه أن الجامعة استحدثت برامج جديدة ضمن خطة الدراسات العليا للعام الجامعي الحالي لتصبح 33 برنامجًا تشمل تخصصات كليات التربية والآداب والأعمال والهندسة والعلوم والحاسبات وتقنية المعلومات، تم تنفيذ 22 برنامجًا منها فيما يتم العمل على إكمال إجراءات البرامج المتبقية.

// انتهى //

14:11ت م

0118



