شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ناشطون يوثقون تجربة صافرات الإنذار بالمدن السعودية والان مع التفاصيل

قال مواطنون سعوديون، اليوم الخميس، إن صافرات الإنذار سمعت في بعض المدن السعودية كتجربة لها.

ودوى صوت صفارات الإنذار، في مدينة الرياض وعدد من المدن الأخرى القريبة، في إجراء تجريبي دوري، لكنه يتزامن مع توترات إقليمية.

وتداول الناشطون تسجيلات مصورة تظهر، تجربة الصفارات من قبل الدفاع المدني، حيث ظهرت مكبرات الصوت المنتشرة في مناطق المدينة، بينما يسمع صوت الصفير الشهير الذي يذكر بالحروب والكوارث.

ويقول الدفاع المدني السعودي، إن التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صفارات الإنذار وجاهزيتها في مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم.

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وأبلغ الدفاع المدني بموعد التجربة بشكل مسبق عبر وسائل الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الهاتف الجوال.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي أعلنت أمس القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها، شاكراً للجميع تعاونهم.

وكتب الدكتور علي القرشي في تويتر "أذا سمعتم صفارات الانذار اليوم الخميس في هذه المدن السعودية فلا تقلقوا.. هي تجارب ينفذها الدفاع المدني.. حمى الله بلادنا من كل شر.".