السعودية | وسائل إعلام تبرز عملية البوكمال السورية وتصفه برد سعودي على إيران عسكريا في سوريا

المناطق - الرياض

أبرزت وسائل إعلام مختلفة ما أكدته مصادر وصفتها بالمطلعة بأن مقاتلات سعودية نفذت يوم أمس عملية استهدفت مواقع لميليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية.

وأشارت تلك المصادر التي نسبت المصدر لصحيفة “إندبندنت عربية” البريطانية، إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، وتدمير مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة.

وحسب موقع “تندبندنت عربيه” تم رصد مقاتلات سعودية إلى جانب مقاتلات أخرى تغير على منشآت ومواقع للمليشيات الإيرانية، خاصة التابعة لـفيلق القدس في البوكمال ومناطق أخرى من الحدود العراقية السورية، وتدمر مستودعات وبطاريات صواريخ وقاعدة للمسيرات يعتقد أن إيران كانت على وشك استخدامها لضرب أهداف سعودية أخرى بعد استهداف أرامكو”.

وأوضح المصدر للصحيفة أن “التحالف الدولي للحرب على الإرهاب يعمل في الآونة الأخيرة ليس فقط لاستهداف داعش وما تبقى من هذا التنظيم، وإنما استهداف الجماعات المصنفة إرهابية مثل فيلق قدس ومليشيات عراقية وإيرانية مختلفة فاعلة في سوريا والعراق وغيرها من المناطق”.