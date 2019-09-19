السعودية | المملكة تتعاطى مع اعتداء أرامكو بروية ودقة تؤدي بالنتيجة إلى الفعل وليس الانفعال

المناطق - الرياض

تأكيد المملكة بأن العدوان التخريبي الذي طال معملين للغاز تابعين لشركة أرامكو في كل من محافظة بقيق وهجرة خريص تهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة وإلحاق الضرر بإمدادات الطاقة العالمية واقتصادها، تحمل دلالات على تحريك المياه الراكدة حول تهديد أمن الطاقة في العالم.

ولهذا تردد صدى هذا التهديد في شرق الأرض وغربها، وتجسد بمواقف دولية وإن تفاوتت من حيث الشدة، إلا أنها تحمل دلالات على تحريك المياه الراكدة إزاء التهديد الذي يطال صمام أمان الطاقة في العالم.

وجاء الصدى الدولي عبر إدانة روسية ومطالبة بريطانية بتحرك جماعي، ودعوة فرنسية إلى موقف يثبت أن المجتمع الدولي ليس ضعيفًا، والرئيس الأمريكي الذي تفرغ للحديث عن الهجمات وإن تلكأ في موقف بلاده لجهة الرد، كل هذا يعني بأن هجمات أرامكو ليست كما قبلها، وهو أمر تدركه جيدًا دول المنطقة التي تعي وجودها بخندق واحد مع المملكة لاعتبارات عدة.

ورغم أن بعض الدول أصدرت بيانات خجولة مثل قطر، وسلطنة عمان التي أبدت أسفها جراء الهجوم، وتركيا التي أبدت الشماتة على لسان أردوغان الذي هو نفسه أول من بارك عاصفة الحزم عند انطلاقها، وإيران التي حاولت نفي التهمة عن نفسها إلا أن المملكة لم تولي أهمية لمواقف كانت تتوقعه من هذه الدول.

إلا ان الأنباء الواردة عن القيادة الحكيمة المملكة توحي بأنها تتعاطى مع القضية بروية ودقة، تؤدي بالنتيجة إلى الفعل وليس الانفعال، وهو ما يربك المهاجمين وداعميهم الذين يترقبون ردًا، ربما لن يكون في حسبانهم.