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2019-09-19 القيادة المركزية الأميركية تثمن قرار المملكة بالانضمام إلى تحالف حماية الملاحة متابعات الخليج 365 - الرياض ثمنت القيادة المركزية الأميركية، قرار المملكة بالانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن التهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج تتطلب حلاً دولياً.

وقبل قليل، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن أميركا تقدر إعلان الأصدقاء في المملكة والإمارات المشاركة في حماية الممرات المائية.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة تبين أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة.

وكانت المملكة أعلنت، أمس الأربعاء، انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.







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