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رئيس رابطة البترول اليابانية: تحميل كامل شحنات أكتوبر من أرامكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال تاكاشي تسوكيوكا، رئيس رابطة البترول اليابانية، إن مدير الوحدة اليابانية التابعة لشركة أرامكو السعودية أكد للرابطة أنها ستنفذ عقود الإمداد المبرمة مع العملاء اليابانيين، مؤكدًا تحميل جميع شحنات أكتوبر المتعهد بها.
وأضاف تسوكيوكا، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيدميتسو كوسان، خلال مؤتمر صحفي أن مدير العمليات المحلية لأرامكو زار الرابطة يوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن طيار تركي المالكي أكد، أمس، أن الهجوم الإرهابي على أرامكو يوم السبت الماضي تم باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.
وقال المالكي: جمعنا معلومات من بقايا الصواريخ تكفي لأن نعرف من وراء الهجوم، موضحًا أنها من صواريخ إيرانية من طراز ”يا علي”.
وأوضح المالكي أن الهجوم على أرامكو هو امتداد للهجمات السابقة ضد البنى التحتية في المملكة.
وأشار متحدث الدفاع إلى أن الأدلة المتوفرة تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن بل انطلق من الشمال بدعم من إيران.
وتابع المالكي: حان الوقت للمجتمع الدولي للعمل على وقف الأعمال الشريرة لإيران، مشيرًا إلى أن تهديد الإرهاب والأعمال الشريرة لإيران يشمل الجميع وليس السعودية فقط.
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