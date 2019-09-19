سفير المملكة لدى ألمانيا: كل الخيارات مطروحة للرد على هجمات أرامكو

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - منة الله أشرف - ترجمة

أعلن سفير المملكة لدى ألمانيا، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الخميس، أن كل الخيارات مطروحة؛ ردًا على الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية، في نهاية الأسبوع الماضي.

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وبحسب موقع “رويترز”، جاء ذلك خلال تصريح لإذاعة دويتشلاند فونك الألمانية، وسُئل الأمير فيصل عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، ورد قائلًا: “كل شيء مطروح على الطاولة، لكن يجب أن يُناقش ذلك بشكل جيد”.

وأضاف: “لا زلنا نعمل على معرفة المكان الذي انطلقت منه الهجمات، لكن أينما كان فإن إيران تقف وراء ذلك بالتأكيد، حيث إن إيران هي من صنعت الصواريخ، ولا يمكن إطلاقها إلا بمساعدة إيرانية”.

وعرضت المملكة أمس الأربعاء، بقايا الطائرات الإيرانية دون طيار، وصواريخ كروز المستخدمة في هجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها أدلة لا يمكن إنكارها على العدوان الإيراني.