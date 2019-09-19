تمديد مزاد إغلاق السوق المالية اليوم لتنفيذ ترقيتين

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، تمديد فترة مزاد الإغلاق مع تنفيذ المرحلة الرابعة من الترقية على مؤشرات الأسواق الناشئة من “فوتسي راسل”.

وسيكون تمديد مزاد الإغلاق إلى عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً، وذلك فقط ليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019.

ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) والمرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (S&P Dow Jones) للأسواق الناشئة يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019.

Advertisements

وذكرت “تداول” أن المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر “فوتسي راسل” ستمثل 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر، وستمثل المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر “إس آند بي داو جونز” 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر، بحسب العربية.

وتمثل المرحلة الرابعة من الانضمام لمؤشر فوتسي راسل 25% من هذا الإدراج ويكتمل معها 75% من مرحلة الإدراج ككل على هذا المؤشر.

يذكر أن الترقية على مؤشر “فوتسي راسل” قسمت على 5 مراحل: المرحلة الأولى بدأت في مارس 2019، لتنتهي مع المرحلة الخامسة في مارس 2020.