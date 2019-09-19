الان تتابع بالصور.. تعليم الأفلاج يتوشح بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأفلاج ـ الخليج 365 توشحت المباني التعليمية بتعليم الأفلاج باللون الأخضر احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني 89 كما أنهت إدارة التعليم استعدادها للاحتفال بهذه المناسبة بحزمة من البرامج. وكانت المباني التعليمية بالأفلاج قد تزينت اليوم الخميس باللون الأخضر واتشحت بالأعلام السعودية. Advertisements كما رسمت إدارة التعليم خطة زمنية جدولت خلالها تنفيذ حزمة من البرامج الوطنية بالمدارس تنطلق الأربعاء القادم وإطلاق عدد من المبادرات الوطنية. واستعدت الإدارة لإقامة حفل خطابي يوم الخميس القادم يراعاه المحافظة وتشارك فيه المدارس ومنسوبي التعليم بالمحافظة.

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