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الان تتابع وفد روسي يزور «الإسكان» لمناقشة أوجه التعاون المشترك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
استضافت وزارة الاسكان من خلال الإدارة العامة للتعاون الدولي وفداً روسياً برئاسة وكيل وزارة البناء والإسكان والمرافق العامة في روسيا السيد Nikita E. Stasishin، إذ قام مستشار الوزير والمشرف العام وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر باستقبال وكيل وزارة البناء والإسكان والمرافق العامة الروسي والوفد المرافق له.
حيث بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سمو الامير للوفد الروسي، بعد ذلك تم اطلاع الوفد الروسي على مشاريع وزارة الإسكان ودراسة آليات تفعيل التعاون المشترك بين البلدين من خلال البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم التي سبق عليها في مدينة (سانت بطرسبورغ)، بين المملكة وروسيا، وتم بحث الفرص الاستثمارية لدى المملكة وسبل التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.
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