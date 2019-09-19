الان تتابع الدمام.. طالب يطعن زميله بآلة حادة إثر شجار نشب بينهما والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
شهدت إحدى مدارس غرب الدمام واقعة صادمة أمس الأربعاء، بعد شجار بين طالبين في المرحلة الثانوية، أقدم أحدهما على طعن الآخر بآلة حادة وإصابته بجرح في يده.
وباشرت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية التحقيق في الواقعة، فيما أكد سعيد الباحص المتحدث باسم تعليم الشرقية أن “الإدارة اتخذت الإجراءات المناسبة حيال الواقعة، وتم إسعاف الطالب المصاب ونقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى المركزي بالدمام”.
وأضاف الباحص، في تعليقه على الواقعه، أنه تم “إبلاغ الجهات الأمنية، والاتصال بأولياء أمور الطلاب وإبلاغهم بالواقعة”. مؤكدا أن “حالة الطالب مطمئنة وغادر المستشفى”.
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