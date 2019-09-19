الان تتابع دهس موظف يعمل ببلدية أبو عريش عمداً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جازان- الخليج 365- اسماعيل الحكمي: علمت “الخليج 365” من مصادرها الخاصة أن موظفا يعمل في بلدية أبو عريش تعرض للدهس من قبل صاحب سيارة نقل خفيف عمداً صباح اليوم الخميس في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان . وتعرض الموظف لرضوض وكسور متنوعة في جسمه . وستوافيكم “الخليج 365” بالتفاصيل حال توافرها من الجهات المختصة .

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