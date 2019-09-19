الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1441 عبر موقع أبشر الجديد رابط

تقدم مديرة الجوازات بالمملكة العربية السعودية خدمات عديدة مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة بهدف توفير الوقت والجهد والتسهيل علي الوافدين والمقيمين والمواطنين، وتعتبر من أهم الخدمات حيث يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها عبر منصة أبشر الجديدة، بعد أن كانت تقدم الخدمات علي موقع وزارة الداخلية أصبح لمنصة أبشر موقع منفصل بهدف التطوير المستمر، حيث يوجد العديد من خدمات الاستعلام الخاصة بالمغتربين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها وكيفية التسجيل في منصة أبشر.

يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة لكم ولأبنائكم الوافدين داخل المملكة، حيث يمكن إجراء خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومعرفة تاريخ انتهاءها وتجديدها أيضا عبر منصة أبشر، بخطوات سهلة وبسيطة للغاية حيث تعمل المملكة العربية السعودية علي تنظيم عملية الإقامة من خلال خطة المملكة 2030، ويجب تجديد الإقامة قبل انتهاءها لتجنب دفع غرامة مالية أو الترحيل خارج أراضي المملكة العربية السعودية، ويمكن تجديد الإقامة ودفع الرسوم الخاصة بها من خلال منصة أبشر أو مقيم.

وتقدم منصة أبشر خدمات عديدة مثل الاستعلام عن وافد هارب والاستعلام عن المخالفات المرورية وتجديد جواز السفر وإصدار جواز السفر، واستخراج التصاريح الخاصة بالتابعين والاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين والاستعلام عن وصول العمال والاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة وغيرها من الخدمات، حيث تتيح هذه الخدمات التي يستفيد منها المواطنين والمقيمين والوافدين لإجراء معاملاتهم بشكل ميسر دون الحاجة للذهاب إلي المصالح الحكومية، وتوفير الوقت والجهد المبذول.

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أبشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول لكي تتمكن من الاستفادة من خدمات منصة أبشر يجب علي المقيمين أو الوافدين أو المواطنين إتمام عملية التسجيل علي منصة أبشر من خلال تسجيل حساب وتفعيله من خلال إجراء الخطوات التالية: الدخول علي منصة أبشر الجديدة ثم النقر علي تسجيل جديد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، وسوف يتم إرسال رسالة تأكيد عبر الجوال.

قم بإدخال رقم التفعيل ثم كتابة رقم الهوية والضغط علي “موافق”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي أسم المستخدم وكلمة السر.

وبهذه الخطوات البسيطة تكون أتممت عملية التسجيل علي منصة أبشر الجديدة، وبعد ذلك قم بتفعيل الحساب من خلال طباعة نموذج التسجيل والتوقيع عليه ثم تسليمه إلي أحد مراكز التفعيل المتواجدة في أنحاء المملكة. استعلام عن هويه مقيم بعد إجراء عملية التسجيل وإنشاء حساب علي منصة أبشر يمكن الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية، ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال إتباع الخطوات التالية : الدخول علي منصة أبشر

ثم الضغط الخدمات الإلكترونية، ثم الجوازات.

ثم قم بكتابة رقم الإقامة المستعلم عنها، ورمز التحقق والضغط علي كلمة عرض.

سوف تظهر كل المعلومات الخاصة بالإقامة المستعلم عنها.

في حالة انتهاء الإقامة يمكن تجديدها من خلال منصة أبشر وتحديد مكان استلام الإقامة التي تم تجديدها أما من خلال البريد أو أحد فروع مكاتب الجوازات.

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