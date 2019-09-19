رابط التسجيل في وظائف تعليم مكة 1441 وشروط طريقة التقديم إلكترونيًا…

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة من قبل الكثير من الشباب والفتيات السعوديين عن كيفية التسجيل عبر رابط وظائف تعليم مكة 1441 هـ التي تم الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التعليم السعودية مؤخرًا، والتي كشفت أيضًا عن عد من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل تلك الوظائف حتي يتم تطابق الشروط عليهم.. ننشر التفاصيل.

وظائف تعيم مكة 1441هـ

في البداية أعلنت وزارة التعليم إدارة تعليم مكة المكرمة، عن فتح باب التقدم لأماكن شاغرة ومطلوبة بمنطقة تعليم مكة على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور ( أ )، لافتة إلى أنه تم فتح باب التقديم للوظائف رسميًا بدءًا من الأحد التاسع عشر من شهر مٌحرم 1441هـ حتى السادس والعشرين من الشهر ذاته.

شروط التقدم لوظائف تعليم مكة 1441

كما نشرت تعليم مكة، عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، تتمثل في:

أن يكون المتقدم لوظائف تعليم مكة سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا لمدارس البنات.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام لمدارس البنين.

ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية.

ألا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة.

إجادة القراءة والكتابة.

أن يكون مقر السكن في مدينة مكة المكرمة مع إحضار ما يثبت ذلك.

ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

أن يكون جميع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام ساعد بوزارة الخدمة المدنية.

ألا يكون المتقدم متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

رابط التسجيل في وظائف تعليم مكة

والآن يتبقى فقط الدخول عبر رابط وظائف تعليم مكة 1441هـ من أجل التسجيل في الوظائف وانتظار موعد تحديد المقابلة الشخصية، ويمكنكم الدخول عبر موقع: http://medu.gov.sa/em، وسيتم بعدها إعلان المقبولين بعد اجتياز المقابلة وانطباق الشروط عليه.