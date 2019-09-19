شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تكشف تفاصيل دهس «طالبة حي الشفاء» بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تعرضت طالبة يوم (الثلاثاء) الماضي لحادثة دهس أثناء نزولها من الحافلة التي تقلها من المدرسة إلى البيت وذلك في حي الشفاء بالرياض.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين تفاصيل الحادثة التي وقعت الساعة 1:35 بعد انتهاء اليوم الدراسي، حيث أظهر المقطع أن عباءة الطالبة علقت حين نزولها من الباص الذي توقف أمام بيتها، وأثناء ذلك واصل السائق السير، الأمر الذي أدى لسحبها في الشارع.

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وأوضحت مصادر "الخليج 365" أن إدارة تعليم الرياض نفت مسؤوليتها عن الحادثة، حيث أوضحت أن الحافلة المتسببة في وفاة الطالبة تابعة لنقل خاص، ولا تتبع لها.

وأضافت المصادر: «الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقاً رحمها الله».

وأكدت مصادر "الخليج 365" أن إدارة تعليم الرياض وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، التي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.