شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لباكستاني تلقى كمية من الحشيش المخدر في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء)، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بحق مثل خان نسيم شاه (باكستاني الجنسية)، لقيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر. وأوضح البيان أنه تم القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.



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