شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. سيارات «آيس كريم القذارة» بجوار المدارس في متناول الأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

ضبط مراقبو بلدية السيل الصغير الفرعية، 3 عربات مخالفة لبيع المثلجات «الآيس كريم» بجوار المدارس.

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وشملت المخالفات المضبوطة تدني مستوى النظافة، سوء معدات التحضير، سوء الحفظ والتخزين، إضافة إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات.

وبينت أمانة الطائف أن العربات المخالفة سجلت تجاوزات للائحة اشتراطات السيارات المتجولة، ما يعرض صحة المستهلك للخطر، ومنها الوقوف في مواقع معرضة لمصادر التلوث، انخفاض مستوى النظافة للمركبة والعمالة، إضافة إلى ملاحظات على سلامة أجهزة التبريد والمنتج الخام، ما أثر على الخواص الطبيعية للمثلجات، وظهر على بعض منها علامات التلف، ما يعد مخالفة للوائح واشتراطات أنشطة الغذاء والصحة العامة.

وأشارت بلدية السيل الصغير الفرعية إلى أن الأمانة ستغطي كافة المواقع بأنحاء المحافظة للتأكد من التزام العربات المتنقلة وسيارات الآيس كريم بالاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية.