السعودية | أول أكاديمية لرياضة الريشة الطائرة في السعودية

شكرا لقرائتكم أول أكاديمية لرياضة الريشة الطائرة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقّع الاتحاد السعودي للريشة الطائرة اتفاقية تعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لإنشاء أول أكاديمية نسائية لتعليم وتدريب رياضة الريشة الطائرة، حيث ستكون ممارسة اللعبة متاحة لكافة محبات وممارسات الرياضة في المجتمع.

جاء ذلك في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها، مساء الثلاثاء، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بحضور مقرن المقرن رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، والدكتورة منيرة المقرن عميدة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

يأتي هذا التعاون بين الاتحاد السعودي للريشة الطائرة وجامعة الأميرة نورة في إطار خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال زيادة عدد ممارسي اللعبة من الجنسين وتمكين المرأة في المجال الرياضي.

‏وتتعدد الخدمات والبرامج التي سوف يتم تقديمها للممارسات في إطار الاتفاقية لتغطي كافة أوجه الدعم والتسهيل من حيث توفير الأدوات وتأهيل الكوادر التدريبية للتدريب في مجال اللعبة وفقاً لأعلى معايير التدريب والاحتراف عبر إلحاقهم بمجموعة من الدورات التدريبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة.