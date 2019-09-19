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بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في السعودية، بالتنسيق مع وزارة التعليم عن تقديمه تذاكر مجانية للعام الثاني على التوالي لعدد من الطلاب السعوديين المبتعثين؛ نظراً لتميزهم الدراسي للاحتفال بهذا اليوم المجيد في ربوع الوطن.
وتأتي هذه المبادرة من "طيران ناس" تأكيداً على دوره في تعزيز الانتماء للوطن وكجزء من مسؤوليته الاجتماعية، وإيماناً منه بأهمية تحفيز الطلاب المبتعثين وتكريم جهودهم وسعيهم للتحصيل العلمي في سبيل وطنهم.
وفي هذه المناسبة، عبّر مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لطيران ناس أحمد إبراهيم المسيند عن سعادته في هذا اليوم وأكد أن "طيران ناس يحاول من خلال هذه المبادرة تعزيز روابط المبتعثين والمغتربين بالوطن وعائلاتهم".
وشدد على أن الاحتفال بهذه المناسبة هو واجب وطني والجميع يحرص على دعم الطلاب، بما يعزز مسيرة التلاحم الوطني بأبهى الصور.
يذكر أن "طيران ناس" قدم عدداً من المبادرات الاجتماعية كتكريم المميزين من الجهات الحكومية في موسم الحج والمعلمين وكذلك الجيران والأطفال، فضلاً عن تقديمه خصومات للعسكريين وكبار السن.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 01:20 PM
بمناسبة اليوم الوطني 89"طيران ناس" يقدم للمبتعثين تذاكر مجانية للعام الثاني على التوالي
بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في السعودية، بالتنسيق مع وزارة التعليم عن تقديمه تذاكر مجانية للعام الثاني على التوالي لعدد من الطلاب السعوديين المبتعثين؛ نظراً لتميزهم الدراسي للاحتفال بهذا اليوم المجيد في ربوع الوطن.
وتأتي هذه المبادرة من "طيران ناس" تأكيداً على دوره في تعزيز الانتماء للوطن وكجزء من مسؤوليته الاجتماعية، وإيماناً منه بأهمية تحفيز الطلاب المبتعثين وتكريم جهودهم وسعيهم للتحصيل العلمي في سبيل وطنهم.
وفي هذه المناسبة، عبّر مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لطيران ناس أحمد إبراهيم المسيند عن سعادته في هذا اليوم وأكد أن "طيران ناس يحاول من خلال هذه المبادرة تعزيز روابط المبتعثين والمغتربين بالوطن وعائلاتهم".
وشدد على أن الاحتفال بهذه المناسبة هو واجب وطني والجميع يحرص على دعم الطلاب، بما يعزز مسيرة التلاحم الوطني بأبهى الصور.
يذكر أن "طيران ناس" قدم عدداً من المبادرات الاجتماعية كتكريم المميزين من الجهات الحكومية في موسم الحج والمعلمين وكذلك الجيران والأطفال، فضلاً عن تقديمه خصومات للعسكريين وكبار السن.
، "طيران ناس" يقدم للمبتعثين تذاكر مجانية للعام الثاني على التوالي ،
المصدر : الخليج 365
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