محمد بن مسعود - الدمام - برميل نفط العقود الآجلة لبرنت ازداد 8 سنتات ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت اليوم، بمقدار ثمانية سنتات إلى 63.68 دولارًا أمريكيًّا.

وزاد برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 14 سنتًا إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا. 19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 01:13 PM برميل نفط العقود الآجلة لبرنت ازداد 8 سنتات Advertisements أسعار النفط تسجل ارتفاعًا في الأسواق العالمية أسعار النفط تسجل ارتفاعًا في الأسواق العالمية ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت اليوم، بمقدار ثمانية سنتات إلى 63.68 دولارًا أمريكيًّا.

وزاد برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 14 سنتًا إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا. الكلمات المفتاحية ، أسعار النفط تسجل ارتفاعًا في الأسواق العالمية ،

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