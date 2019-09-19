محمد بن مسعود - الدمام - باريس تؤكد أن تنفيذ الحوثيين للهجوم على المنشأتين أمر يصعُب تصديقه أعلن متحدث باسم الجيش الفرنسي اليوم، إرسال 7 خبراء إلى السعودية؛ للتحقيق في الهجوم على منشأتيْ أرامكو.

وأعلن قصر الإليزيه أمس الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمَر بإرسال خبراء فرنسيين للمشاركة في التحقيق بشأن الهجمات التي طالت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وبحسَب ما أوردته قناة "فرانس 24"، وعقب محادثات فرنسية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصدَرَ القصر الرئاسي بيانًا جاء فيه، أن رئيس الجمهورية قد أدان بحزم، الهجماتِ التي استهدفت مواقع نفطية في بقيق وخريص.

وأفاد البيان بأن "ماكرون" أكد لولي العهد تضامن فرنسا مع السعودية وسكانها في مواجهة هذه الهجمات، وأكد مجددًا التزامَ فرنسا بأمن السعودية واستقرار المنطقة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قد أكد الخميس، أن إعلان مليشيات الحوثي الموالية لإيران، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف منشأتيْ نفط سعوديتين؛ هو أمر "يصعُب تصديقه".

وأضاف "لو دريان" في حديث لتلفزيون "سي نيوز": "أعلن المتمردون في اليمن أنهم شنوا هذا الهجوم! هذا يصعب تصديقه إلى حد ما".

وتابع: "هناك تحقيق دولي؛ فلننتظر نتائجه، لن يكون لي رأي بعينه قبل هذه النتائج"؛ مؤكدًا أن التحقيق في الهجمات سيكون سريعًا؛ حسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وكانت هجمات في الـ14 من سبتمبر، قد استهدفت مَعملين تابعين لشركة "أرامكو"، وكشفت المملكة بالأدلة الدامغة أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي تم بواسطة 7 صواريخ كروز و18 طائرة مسيرة، جاءت من الشمال وليس من الجنوب؛ حيث اليمن.

وأضاف: "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن مصدر هذه الأسلحة هو إيران و"لا يمكن أن يكون قادمًا من اليمن"، وأن "وكلاء إيران في اليمن لا يمتلكون مثل هذه الأسلحة".

متحدث الجيش الفرنسي: إرسال 7 خبراء للتحقيق في "هجوم أرامكو" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-19 أعلن متحدث باسم الجيش الفرنسي اليوم، إرسال 7 خبراء إلى السعودية؛ للتحقيق في الهجوم على منشأتيْ أرامكو.

وأعلن قصر الإليزيه أمس الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمَر بإرسال خبراء فرنسيين للمشاركة في التحقيق بشأن الهجمات التي طالت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وبحسَب ما أوردته قناة "فرانس 24"، وعقب محادثات فرنسية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصدَرَ القصر الرئاسي بيانًا جاء فيه، أن رئيس الجمهورية قد أدان بحزم، الهجماتِ التي استهدفت مواقع نفطية في بقيق وخريص.

وأفاد البيان بأن "ماكرون" أكد لولي العهد تضامن فرنسا مع السعودية وسكانها في مواجهة هذه الهجمات، وأكد مجددًا التزامَ فرنسا بأمن السعودية واستقرار المنطقة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قد أكد الخميس، أن إعلان مليشيات الحوثي الموالية لإيران، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف منشأتيْ نفط سعوديتين؛ هو أمر "يصعُب تصديقه".

وأضاف "لو دريان" في حديث لتلفزيون "سي نيوز": "أعلن المتمردون في اليمن أنهم شنوا هذا الهجوم! هذا يصعب تصديقه إلى حد ما".

وتابع: "هناك تحقيق دولي؛ فلننتظر نتائجه، لن يكون لي رأي بعينه قبل هذه النتائج"؛ مؤكدًا أن التحقيق في الهجمات سيكون سريعًا؛ حسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وكانت هجمات في الـ14 من سبتمبر، قد استهدفت مَعملين تابعين لشركة "أرامكو"، وكشفت المملكة بالأدلة الدامغة أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي تم بواسطة 7 صواريخ كروز و18 طائرة مسيرة، جاءت من الشمال وليس من الجنوب؛ حيث اليمن.

وأضاف: "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن مصدر هذه الأسلحة هو إيران و"لا يمكن أن يكون قادمًا من اليمن"، وأن "وكلاء إيران في اليمن لا يمتلكون مثل هذه الأسلحة". 19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 Advertisements 11:40 AM باريس تؤكد أن تنفيذ الحوثيين للهجوم على المنشأتين أمر يصعُب تصديقه باريس تؤكد أن تنفيذ الحوثيين للهجوم على المنشأتين أمر يصعُب تصديقه أعلن متحدث باسم الجيش الفرنسي اليوم، إرسال 7 خبراء إلى السعودية؛ للتحقيق في الهجوم على منشأتيْ أرامكو.

وأعلن قصر الإليزيه أمس الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمَر بإرسال خبراء فرنسيين للمشاركة في التحقيق بشأن الهجمات التي طالت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وبحسَب ما أوردته قناة "فرانس 24"، وعقب محادثات فرنسية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصدَرَ القصر الرئاسي بيانًا جاء فيه، أن رئيس الجمهورية قد أدان بحزم، الهجماتِ التي استهدفت مواقع نفطية في بقيق وخريص.

وأفاد البيان بأن "ماكرون" أكد لولي العهد تضامن فرنسا مع السعودية وسكانها في مواجهة هذه الهجمات، وأكد مجددًا التزامَ فرنسا بأمن السعودية واستقرار المنطقة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قد أكد الخميس، أن إعلان مليشيات الحوثي الموالية لإيران، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف منشأتيْ نفط سعوديتين؛ هو أمر "يصعُب تصديقه".

وأضاف "لو دريان" في حديث لتلفزيون "سي نيوز": "أعلن المتمردون في اليمن أنهم شنوا هذا الهجوم! هذا يصعب تصديقه إلى حد ما".

وتابع: "هناك تحقيق دولي؛ فلننتظر نتائجه، لن يكون لي رأي بعينه قبل هذه النتائج"؛ مؤكدًا أن التحقيق في الهجمات سيكون سريعًا؛ حسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وكانت هجمات في الـ14 من سبتمبر، قد استهدفت مَعملين تابعين لشركة "أرامكو"، وكشفت المملكة بالأدلة الدامغة أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي تم بواسطة 7 صواريخ كروز و18 طائرة مسيرة، جاءت من الشمال وليس من الجنوب؛ حيث اليمن.

وأضاف: "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن مصدر هذه الأسلحة هو إيران و"لا يمكن أن يكون قادمًا من اليمن"، وأن "وكلاء إيران في اليمن لا يمتلكون مثل هذه الأسلحة".

، متحدث الجيش الفرنسي: إرسال 7 خبراء للتحقيق في "هجوم أرامكو" ،

المصدر : الخليج 365

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