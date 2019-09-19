سعر الذهب اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 في مصر والمملكة العربية السعودية

الذهب من أهم ما يتطلع عليها الكثير من الناس، لمتابعتها ومتابعة أسعارها ، حيث أنها تختلف من يوم لأخر ومن وقت لآخر، وحرصاً منا في موقعنا “عرب نيوز” قمنا بإعداد تلك التقرير، لمساعدتكم على المعرفة الدقيقة بأسعار الذهب اليوم الخميس 19/9/2019 في مصر ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

تحتوي المقالة على تحديث تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي، يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية، وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم في مصرفي الأيام السابقة في السوق المصري.

سعر الذهب اليوم في مصر

النوع السعر بالمصري السعر بالدولار الأمريكي سعر الذهب عيار 24 786.60 جنيه $48.11 سعر الذهب عيار 22 721.06 جنيه $44.10 سعر الذهب عيار 21 688.29 جنيه $42.10 سعر الذهب عيار 18 589.96 جنيه $36.08 سعر الذهب عيار 14 458.85 جنيه $28.06 سعر الذهب عيار 12 393.30 جنيه $24.05 سعر الذهب عيار 9 294.98 جنيه $18.04 سعر أوقية الذهب 24,463 جنيه $1,496 سعر جنيه الذهب 5,506 جنيه $336.77 سعر كيلو الذهب 786,602 جنيه $48,109

سعر الذهب اليوم في السعودية

النوع السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر الذهب عيار 24 180.47 ريال $48.11 سعر الذهب عيار 22 165.44 ريال $44.10 سعر الذهب عيار 21 157.92 ريال $42.10 سعر الذهب عيار 18 135.36 ريال $36.08 سعر الذهب عيار 14 105.28 ريال $28.06 سعر الذهب عيار 12 90.24 ريال $24.05 سعر أوقية الذهب 5,613 ريال $1,496 سعر جنيه الذهب 1,263 ريال $336.77 سعر كيلو الذهب 180,475 ريال $48,109

نرحب بالتعلقيات وتوقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة