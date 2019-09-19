فيديو هند القحطاني معلمه سعودية تواصل إثارة الجدل عبر سناب شات وعن موضوع القذف عاجل

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يزيد بن سلمان - الرياض - تعرضت السعودية هند القحطاني للهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو لها على صفحتها الشخصية على موقع سناب شات. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه هند القحطاني تتحدث عن جمالها، مهاجمة المعلمات السعوديات.

وفي الفيديو ظهرت هند القحطاني التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن جمالها وأنها أجمل من المعلمات السعوديات وذلك عبر حسابها على سناب شات.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما قامت به هند القحطاني يعتبر إهانة للمعلمات السعوديات وهاجموها بسبب ما تنشره من فيديوهات بملابس مكشوفة على صفحتها على ستاب شات.

جدير بالذكر أن هند القحطاني تعمل معلمة سعودية لكنها تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وهاجمت على حسابها كل من يشكك في جمالها وأنها أجمل من كل الفتيات التي تتباعها.

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