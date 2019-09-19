شكرا لبحثكم عن خبر عاجل اغتيال عبدالفتاح السيسي ’’.. ومحمد علي يشعل ثورة عارمة تعم مصر ..شاهدالصوره والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/09/19 الساعة 04:32 صباحاً (العين أونلاين_متابعات)
في محاولة مكشوفة، لتهدئة الشارع المصري.. يسرب إعلاميون مصريون معلومات قالوا إنها عن عملية اغتيال تعرض لها السيسي لكنها فشلت في وقت سابق.
حيث كشف الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” الصحفية، والمقرب من مؤسسة الرئاسة، معلومات لأول مرة عن محاولة لاغتيال عبد الفتاح السيسي رئيس النظام الحاكم في مصر.
وقال ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “كانت هناك معلومات أن هناك شيء يعد لاغتيال قيادات القوات المسلحة الذين يستمعون لخطاب الرئيس المقتول محمد مرسي في قاعة المؤتمرات، لولا أن أحد كبار معاوني الفريق عبد الفتاح السيسي أرسل لواء من القوات الخاصة لحماية قيادات القوات المسلحة في ذلك الوقت”. حسب زعمه.
ولفت، خلال الحوار إلى أن السيسي تعرض لأكثر من محاولة اغتيال في 30 يونيو ثم 3-7، ثم 24-7 ثم 26-7.
ويتزامن تسريب هذه المعلومات، غير المؤكدة، مع حملة الفضائح التي يكشفها رجل الأعمال المصري، محمد علي، والتي تسببت بإحراج كبير لقادة الجيش المصري، وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي، وأشعلت ثورة عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.
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