خسائر الخطوط الجوية القطرية بالملايين وزيادة في الأسطول الجوي

تكبدت الخطوط الجوية القطرية خسائر بالملايين خلال الربع الأول من 2019 الأمر الذي عزته الإدارة لإغلاق أسواق رئيسة والحصار المفروض عليها.

وبلغت خسائر الخطوط الجوية القطرية 2.3 مليار ريال قطري ما يعادل 639 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2019 والتي تعود إلى خسارة وجهات ناضجة كانت تحظى بإقبال كبير وارتفاع أسعار ​الوقود​ وتقلبات أسعار الصرف.

وكشفت الخطوط الجوية القطرية عن إضافتها 31 وجهة جديدة منذ بدء الحصار غير الشرعي بحسب وصفها، لتعمل عليها الطائرات التي كان يتم تشغيلها على الوجهات المتوقفة، إضافة إلى طائرات جديدة بالإضافة إلى زيادة أسطول الخطوط الجوية بـ 25 طائرة.

يذكر بان السعودية ومصر والامارات والبحرين كانت قد قطعت جميع علاقتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى ملحقة قرار مقاطعتها بإجراءات عقابية أبرزها منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام الموانئ والمجال الجوي لهذه الدول، كما طلبت الدول الخليجية الثلاث من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر، وفقاً لـ"سبوتنيك".