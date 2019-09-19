فرنسا: من الصعب تصديق استهداف الحوثيين لمنشآت النفط السعودية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنه يصعب تصديق استهداف الحوثيين لمنشأتي النفط السعوديتين، مطلع الأسبوع الجاري.

وأضاف لودريان أن تحقيقا دوليا يجري في الأمر، وعلى الجميع انتظار النتائج التي ستصدر سريعا، مضيفا أنه لن يبدي رأيا محددا قبل ظهور نتائج التحقيق.

وأشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسعودية بإصبع الاتهام إلى إيران في الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر، واستهدفت معملين نفطيين تابعين لشركة أرامكو في السعودية.

ونفت إيران التي تدعم جماعة الحوثي أي دور لها في الهجمات. بحسب "العربية نت".

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يأتي ذلك فيما قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أدانا الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع على منشأتين نفطيتين سعوديتين، وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد، وذلك في اتصال هاتفي، الأربعاء.

وجاء في بيان: "نددا بالهجمات وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من شركاء دوليين". وأضاف "تحدثا أيضاً عن إيران واتفقا على ضرورة عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي".

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، في بيان، إن الزعيمين "أكدا مجدداً على قيمة الشراكة الخاصة في معالجة المخاوف الأمنية المشتركة لا سيما سلوك إيران المزعزع للاستقرار".