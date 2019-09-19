وفاة طالبين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم مروع بجازان

لقى طالبان في المرحلة الثانوية مصـرعهما وأصـيب 5 آخرون يدرسون بالمراحل الثلاث، في حـادث تصـادم مروّع مع مركبة أخرى، أثناء عودتهم من المدرسة الواقعة في محافظة الحرث بجازان إلى منازلهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بيشي الصرخي، أنه وصلت 3 فرق إسعافية إلى موقع الحـادث بعد أن تلقت غرفة العمليات بلاغاً عن وجود حـادث تصادم، لافتاً إلى أنه وجد بالموقع شخصاً محتجزاً داخل السيارة، وبعد تخليصه من قبل الدفاع المدني تم نقله وباقي الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقاً لـ”الوطن”.