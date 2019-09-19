بالصور: وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ48 لكلية الملك فهد الأمنية

رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، أمس (الأربعاء)، حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية في استاد الأمير نايف بمقر الكلية بالرياض، لطلبة الدورة التأهيلية 48 للضباط الجامعيين، والدفعة الـ60 من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، وطلبة الدفعة الـ 6 من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي.

وبدأ الحفل بعزف السلام الملكي، وبعدها ألقى مدير الكلية اللواء الدكتور علي الدعيج، كلمة أكد خلالها استمرار الكلية في تطوير برامجها التدريبية بما يتواءم مع تطورات المملكة، مبيناً أن عدد الخريجين بلغ 1872 خريجاً، عقب ذلك شاهد الأمير عبدالعزيز والحضور فيلماً وثائقياً استعرض أبرز المراحل التطويرية التي شهدتها الكلية خلال عام 1440هـ.

وبعد ذلك بدأ العرض العسكري والتشكيلات التي أظهرت مهارات الخريجين خلال مراحل التدريب المكثفة التي تلقوها، كما شاهد الأمير عبدالعزيز عدداً من الفرضيات في الرماية والدفاع عن النفس، وفرضية اصطياد الطائرات المسيرة، وكرم أبناء وأشقاء شهداء الواجب من الخريجين وأولياء أمورهم، وبعدها أدى الخريجون قسم الولاء.

كما دشن وزير الداخلية، منصة الناشر الأمني، الذي يسمح للباحثين في مجال العلوم الأمنية استخدام موقع الكلية الإلكتروني، لاستعراض البحوث التي تعدها الجهات العلمية بالكلية، وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية مع الخريجين بهذه المناسبة.