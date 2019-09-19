صور مهيبة لطلاب مدرسة ثانوية بالرياض خلال تأديتهم صلاة الظهر

تداول مستخدمو مواقع التواصل، صوراً مهيبة لطلاب مدرسة “ابن باز” الثانوية بالرياض، خلال تأديتهم صلاة الظهر جماعة في مصلى المدرسة. وأظهرت الصور الطلاب وهم يرتدون الثوب الأبيض ويصطفون لأداء الصلاة، ووصفهم بعض المغردين بالبنيان المرصوص.

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