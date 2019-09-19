«الزعاق» يحدد موعد «الخريف الفلكي» و«تساوي الليل والنهار»

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، موعد الخريف الفلكي وتساوي عدد ساعات الليل والنهار.

وقال الزعاق- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه في تمام الساعة (10:49) من صباح يوم الأحد القادم، تصل الشمس إلى نقطة الاعتدال الخريفي بما يسمى بـ«الخريف الفلكي».

وأضاف أنه يوم الجمعة الموافق 28 محرم 27 سبتمبر الجاري، سيتساوى عدد ساعات الليل مع النهار، وحصة كل منها 12 ساعة، مشيرًا إلى أنَّ هذا التساوي يستمر لمدة أسبوع تقريبًا.

وكان الزعاق قال منذ ايام: إن موسم «الصفري» بدأ الاثنين الماضي، ويتزامن ذلك مع دخول ثالث نجوم «سهيل». مضيفًا أنه من المواسم الهامة؛ ففيه تتضح الرؤية على ماهية الشتاء القادم من حيث البرودة والأمطار.

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وأشار الزعاق إلى أنَّه سمي بذلك لاصفرار الأجساد من الأمراض الموسمية كالزكام والحساسية بسبب التغيرات الجوية، موضحًا أنَّ موسم «الصفري» مدته 39 يومًا ويستمر حتى نجم الوسم الأول.

من جهة أخرى، وجَّه الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، نصيحة للمواطنين، قائلًا: «أنصح بطلاء السيارة بمادة عازلة أو السفر فجر الخميس».

وأشار الحصيني- عبر حسابه بموقع تويتر- إلى أنَّه متوقع اليوم الخميس، رياح وأتربة من خفيفة إلى متوسطة على الرياض والشرقية والصمان والكويت ونجران وشرق عسير والباحة، وبشكل أقل بين الرياض والقصيم، مطالبًا من قائدي المركبات توخي الحذر.

من جانبها، وجَّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، مع تدنّي في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل: «المدينة المنورة، محافظات الحناكية، ينبع، والأجزاء المجاورة»، مضيفة أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس.