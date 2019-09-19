مقررات الفصل الدراسي الثاني تصل الطائف.. وتعليم المنطقة يستلم الدفعة الأولى

أعلنت إدارة تعليم الطائف، اليوم الخميس، استلام أول دفعة من مقررات الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ بعد شهور.

وأوضحت إدارة تعليم الطائف –عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أنه انطلاقًا من اهتمام وزارة التعليم بالكتب المدرسية ولضمان وصولها مبكرًا إلى المدارس، تسلم «تعليم الطائف» أول دفعة من مقررات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الابتدائي.

وكانت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أعلنت منذ أيام، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد في تصميم ومراجعة وطباعة 147 مليون كتاب مدرسي، وترحيلها إلى مدارس المملكة في المدن والقرى بنسبة 100%، قبل بداية الدراسة بوقت كافٍ.

Advertisements

وأضافت الشهري، أن الوزارة عملت على تطوير عدد من المقررات الدراسية وفق مرحلة أولية؛ لضمان نواتج تعلم أفضل للطلاب والطالبات.

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة المتابعة (بنين)، عن حاجتها إلى مفتشين إداريين ذوي كفاءة إدارية وخبرات علمية لتجويد العمل وإنجازه بكل دقة.

ودعت جميع موظفيها ممن هم على رأس العمل (الإداريين) في الإدارات والمدارس والراغبين في النقل لها والعمل بها كمفتشين إداريين، ممن هم على المرتبة السابعة فما فوق، وكذلك الإداريين المتميزين من المرتبة الخامسة فما فوق، سرعة التقديم والرفع إلى مستشار المدير العام لشؤون القضايا المشرف على إدارة المتابعة، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] وذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين 1 صفر 1441 هـ.