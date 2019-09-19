«إحالتي» ينقذ حياة 2075 مريضًا بجازان.. و«فهد المركزي» الأولى

‫أنقذت مستشفيات مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان، خلال العام 1440 هـ، حياة 2075 حالة من خلال برنامج «إحالتي».

وحظي مستشفى الملك فهد المركزي بالنسبة الأكبر في التعامل مع هذه الحالات بواقع 1190 حالةً، مشكلًا بذلك ما نسبته 57,35% من إجمالي الحالات بصحة جازان.

‫و«إحالتي» أحد البرامج الإلكترونية لوزارة الصحة، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين أطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله، ويوفِّر الاحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المريض من منشأة إلى منشأة طبية أخرى.

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‫من جهة أخرى، تمكَّن فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فهد المركزي من إنقاذ حياة شخص تعرَّض لإصابة في عضلة القلب، وكان يعاني صعوبةً في التنفس وهبوطًا في الدورة الدموية نتيجة الإصابة.

وأجرى فريق الجراحة المناوب الإسعافات الأولية للمريض والفحوصات الطبية اللازمة له، والتي تضمَّنت أشعةً صوتيةً للبطن لتوضيح أي تجمع دموي حول القلب «Pericardial view in FAST»، واتضح وجود تجمع دموي يدعى بـ «اندحاس التامور» في غشاء التامور المحيط بالقلب مما يعيق حركة القلب الارتخائية، ويتسبَّب بهبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة لخطورته.

وتأكَّد الفريق الطبي بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية من حالة المريض بنقله إلى غرفة العمليات، وأجريت له عملية شق الصدر واتضح إصابته بجرح عميق في عضلة القلب لتجرى له عملية خياطة وإيقاف النزيف.