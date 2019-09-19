بالصور.. الشيخ المعجب يزور مركز الملك فهد بالأرجنتين ويؤكد: دوره كبير في نبذ التطرف

عبّر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عن شكره للقائمين على مركز الملك فهد الإسلامي بالأرجنتين، موضحًا أنهم يبذلون جهدهم في سبيل تحقيق نشر تعاليم الإسلام السمحة ونبذ التطرف، وإبراز مكانة المملكة وحضارتها للزائرين.

وأضاف النائب العام أنّ القائمين بالمركز يوضّحون جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في خدمة للإسلام والمسلمين، وللحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ سعود المعجب إلى مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس في جمهورية الأرجنتين، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حيث كان في استقباله مدير المركز علي بن عوضة الشمراني، وعدد من منسوبي الكادر التعليمي بالمركز.

وتجول النائب العام في أروقة المركز، كما اطلع على الأقسام والأنشطة والبرامج التي ينفذها المركز، وكذلك على الجامع والمدرسة الخاصة بالمركز، والتقى عددًا من الطلاب من مختلف الجنسيات، سائلًا الله عز وجل لهذا المركز التطور، وأن يؤدّي رسالته على أكمل وجه في نشر الاعتدال والوسطية لهذا الدين القويم، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين في ظل القيادة الرشيدة، وأن يوفق القائمين على هذا المركز.

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وترأس الشيخ المعجب، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ24 للرابطة الدولية للنواب والمدعين العامين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس الذي بدأ أعماله يوم الأحد الماضي.

والتقى النائب العام على هامش المؤتمر بالمدعي العام لمدينة بيونس آيرس، وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين فيما يخدم التفاهم المشترك في المجال النيابي.

كما اجتمع المعجب مع النائب العام الفيدرالي ووزير العدل وحقوق الإنسان في الأرجنتين، وتحدث عن التطور اللافت للمملكة في السنوات الأخيرة في جميع المجالات، منوهين جميعًا بالعلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين بما يفتح المجال لمزيد من العلاقات في المجال القضائي والنيابي، مشيدين بالخطوات الجبارة التي خطتها المملكة في القضاء على آفة الإرهاب والجريمة والفساد والاتجار بالبشر، متطلعين إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن والاستفادة من تجارب المملكة الناجحة في هذا المجال.