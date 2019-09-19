هيئة السياحة تحتفي باليوم الوطني في «المصمك»

تُنظِّم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ضمن مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الـ89، عددًا من الفعاليات التي تستضيفها جنبات المتحف الوطني ومول بانوراما في العاصمة الرياض وذلك خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة.

وتشمل الفعاليات التي تستهدف فئات المجتمع كافة، مشاركة الفرق الشعبية وورش تعليمية بأيادٍ سعودية، إضافةً إلى الأفلام الوطنية وعروض الصقور العربية.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، الذي وافق صدور المرسوم الملكي للملك عبدالعزيز برقم 2716، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى المملكة العربية السعودية.

وأمس الأول الثلاثاء، أكّدت هيئة السياحة أنّ متحف المصمك في وسط مدينة الرياض يواكب فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، ويفتح أبوابه لسكان العاصمة وزوارها من مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين.

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ويتيح المتحف للزوَّار قضاء أوقات في رحاب التاريخ، معيدًا لأذهانهم الماضي المجيد، حيث يعد المصمك رمزًا لتوحيد المملكة والانطلاقة الأولى التي تم على إثرها تأسيسها، واقترن هذا الحصن بملحمة استرداد الرياض البطولية التي تحققت على يد الملك المؤسس عبد العزيز (رحمه الله) فجر الخامس من شوال عام 1319هـ (الموافق 15 يناير 1902م).

من جانبه، صرّح مدير متحف المصمك ناصر العريفي بأنّ اليوم الوطني هو ذكرى لما تم من توحيد هذا الوطن الغالي على يد الملك المؤسس طيب الله ثراه، معتبرًا أنَّه فرصةٌ لاستعادة ذكريات التاريخ وما قام به الملك عبدالعزيز من كفاح لتوحيد هذا الكيان العظيم، وأكّد أهمية إطلاع أجيال المستقبل على وجه الخصوص على التاريخ المشرف للأجداد.

ووجَّه الدعوة للجميع لزيارة هذا المعلم المهم في تاريخ المملكة، والاستفادة من فترة إجازة نهاية هذا الأسبوع واليوم الوطني، والاطلاع على ما يحتويه من صور ولوحات وخرائط وخزائن عرض.

وأشار إلى أنَّ استقبال الزوار سيكون متاحًا غدًا الجمعة من الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساءً، وأيام السبت والأحد والاثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً.