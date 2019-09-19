بالصور.. ميادين العاصمة المقدسة تتزين لاحتفال «اليوم الوطني»

واصلت أمانة العاصمة المقدسة، استعداداتها لفعاليات الاحتفالات باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال بيانٌ صادرٌ عن الأمانة، اليوم الخميس، اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ إدارة الإنارة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة انتهت من تزيين شوارع وميادين ومواقع الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني.

وأضاف البيان أنّه تمَّ تركيب 100 كشاف LED مضيء موجه باللون الأخضر، كما تمّ كذلك تركيب 1200 علم.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنّ إدارة الإنارة انتهت أيضًا من تركيب 100 ألف متر طولي شريط LED مضيء لونين الأبيض والأخضر تتزين به أعمدة الإنارة.

وسنويًّا، تحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، الذي وافق صدور المرسوم الملكي للملك عبدالعزيز برقم 2716، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى المملكة العربية السعودية.