سلسلة تكليفات من أمين مكة لمكافحة «العشوائية»

وجَّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الخميس، مديري العموم ورؤساء البلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة بعدم السماح للمواطنين بالبناء العشوائي.

وقال بيان صادر عن أمانة منطقة مكة المكرمة، حصلت «عاجل» على نسخة منه: إنّ القويحص وجّه كذلك بإنشاء أبراج اتصالات أو خلافه على الأراضي المخصّصة للحدائق العامة أو وضع بركسات أو إنشاء أي مبنى سواءً كان دائمًا أو جاهزًا أو مؤقتًا، وذلك لأهمية المحافظة على الأراضي العامة والمخصصة لخدمة المواطنين، وتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة.

في سياق مُتصل، كلّف أمين المنطقة بمعالجة ظاهرة توزيع المطويات التسويقية ووضع الملصقات الإعلانية والدعائية المُخالفة على واجهات المباني والإشارات المرورية وماكينات الصرف الآلي وفي الأماكن العامة والتي تؤدّي إلى تشويه المشهد البصري وتُؤثر سلبًا على مستوى النظافة العامة.

كما وجّه بتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة 500 ريال حسب المادة رقم (5/19) من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية المخالفة؛ إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقرية المُكلف الرّامية إلى رفع الوعي البيئي وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة.