السعودية اليوم / الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس

الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسوافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إدراج عدداً من الموضوعات على جدول أعمال المجلس تضمنت تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى عدد من مقترحات الأنظمة والمشاريع استنادًا للمادة (23) وعدد من مشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس في مقر المجلس، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري ورؤساء اللجان المتخصصة.وقد وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد بن عبد العزيز الجرباء استنادًا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.كما قررت الهيئة العامة الموافقة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/1440هـ.كما أحالت الهيئة العامة تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439 / 1440هـ.// يتبع //12:43ت م0094

عام / الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس/ إضافة أولى واخيرة

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة عدد من تقارير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439 / 1440هـ.

كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال الاجتماع عدد من تقارير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439 / 1440هـ (2018)، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1439 / 1440هـ (2018).

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع "نظام الرقابة على الألعاب الالكترونية"، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عوض الأسمري، والدكتور جبريل عريشي، والدكتور فايز الشهري، استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وقررت الهيئة العامة إحالة تقارير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439 / 1440هـ (2018).

وأحالت الهيئة خلال اجتماعها أمس تقريري اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ (2018)، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439 / 1440هـ (2018).

كما وافقت الهيئة على إحالة تقريري اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439 / 1440هـ (2018)، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومراكز الأبحاث للعام المالي 1439 / 1440هـ (2018).

وقررت الهيئة إحالة تقارير لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1439 / 1440هـ (2018)، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1439 / 1440هـ (2018).

وأقرت الهيئة العامة إحالة تقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439 / 1440هـ.

كما أحالت الهيئة تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439 / 1440هـ.

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقريري لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الملغاة) للعام المالي 1439 / 1440هـ.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عددٍ من المجالات.

// انتهى //

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